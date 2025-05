Apple Music: ecco come riscattare la prova gratuita di 3 mesi

Il servizio streaming Apple Music è disponibile in prova gratuita per 3 mesi. La nuova iniziativa prevede l'attivazione dell'offerta esclusivamente su iPhone, dopo aver acquistato uno dei prodotti idonei indicati da Apple. Inoltre, è necessario che sia la prima volta che ci si abboni al servizio.

Con Apple Music si ha accesso a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, migliaia di playlist, nonché contenuti esclusivi come concerti, podcast e altro ancora. Tutto questo senza annunci pubblicitari, con la possibilità di riprodurre la musica offline su qualunque tipo di dispositivo e visualizzare il testo del brano in tempo reale grazie alla funzione Apple Music Sing.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Per riscattare la prova gratuita di 3 mesi di Apple Music occorre acquistare un dispositivo idoneo Apple. L'elenco comprende i seguenti prodotti: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, più cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione di Beats Flex).

In seguito occorre configurare il proprio nuovo dispositivo, dopodiché è sufficiente aprire l'app Apple Music su iPhone e toccare Accetta ora nel banner dell'offerta che compare in automatico all'apertura dell'applicazione. In alternativa, l'offerta potrebbe essere presente nella scheda Home.

Durante il periodo di prova gratuito, gli utenti di Apple Music possono ascoltare tutti i nuovi tormentoni dell'estate 2025, i loro brani preferiti, i podcast più popolari del momento, eccetera. Tra le nuove uscite segnaliamo il singolo Maschio di Annalisa, Mi ami mi odi di Elodie, Scelte Stupide di Fedez e Clara, AMOR di Achille Lauro, Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, più Nonostante tutto di Elisa e Cesare Cremonini. In campo internazionale, infine, si annoverano Old Phone di Ed Sheeran, Invincible dei OneRepublic, Ballyhoo dei Green Day, e How You Know di Kayla Rae.

L'offerta in corso sul sito Apple terminerà il 16 maggio 2025.

