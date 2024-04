Apple Music è gratis per un mese: ecco la promo

È arrivato il momento di provare gratis Apple Music. Il servizio di streaming di Apple è ora disponibile per tutti i nuovi utenti con un mese gratis. Alla promozione è possibile accedere anche creando un nuovo account.

Si tratta dell'occasione giusta per provare appieno il servizio di streaming musicale di Apple che garantisce l'accesso a oltre 100 milioni di brani da ascoltare da tutti i propri dispositivi. Per attivare subito la prova gratuita basta collegarsi al sito ufficiale di Apple Music.

Apple Music è gratis per un mese

L'occasione di provare gratis Apple Music per un mese è davvero ghiotta. La promozione in corso, infatti, consente un accesso completo a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, con possibilità di ascolto anche offline e senza alcuna forma di pubblicità. Grazie alla prova gratuita di un mese, quindi, è possibile vivere appieno l'esperienza garantita da Apple Music.

Al termine della promo, inoltre, il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese. Da notare, in ogni caso, che non ci sono vincoli ed è possibile disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, senza, quindi, dover sostenere alcun costo.

Ricordiamo che con Apple Music è possibile accedere a milioni di brani, playlist personalizzate e altri contenuti audio. Si tratta di uno dei servizi più completi in assoluto. Da notare, inoltre, che la piattaforma di streaming di Apple è accessibile anche da dispositivi di altre aziende.

È possibile accedere al catalogo di brani, infatti, dall'app Android, dal proprio computer o da altre piattaforme, per un utilizzo libero e illimitato del servizio. Per attivare subito la prova gratuita basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. La promozione è valida per i nuovi account (basta creare un nuovo account per sfruttare la promo quindi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.