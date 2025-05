Apple Music: ascolta le ultime uscite gratis per un mese

Se sei alla ricerca di una piattaforma musicale diversa dalla solita Spotify, Apple Music ti apre le porte con un’offerta esclusiva: un mese gratuito per chi non ha mai attivato un abbonamento in precedenza.

Un’occasione perfetta per esplorare un catalogo sconfinato di oltre 100 milioni di brani, da ascoltare senza pubblicità e con una qualità audio superiore. E l'app viene aggiornata quotidianamente con le ultime uscite: per attivare la prova free vai su questa pagina.

Perché scegliere Apple Music?

Il servizio di streaming firmato Apple offre un’esperienza d’ascolto completa, adatta a ogni esigenza. Mette a disposizione innanzitutto un suono ad alta definizione con supporto lossless e audio spaziale Dolby Atmos, con anche una modalità karaoke con Apple Music Sing. Ci sono poi contenuti esclusivi come interviste, live e album speciali.

Inoltre, c'è la possibilità di ascolto offline. E a livello di compatibilità, Apple Music può essere utilizzato sia su dispositivi brandizzati con la "mela morsicata" che non. Detto questo, l'altro grande motivo per provare la piattaforma è che ci sono tutte le ultime uscite, tra cui:

" Mi ami o mi odi ", il nuovo album di Elodie;

", il nuovo album di Elodie; " Schegge ", il nuovo album di Giorgio Poi;

", il nuovo album di Giorgio Poi; " On Fire ", l'ultimo singolo di Salmo con Low Kidd;

", l'ultimo singolo di Salmo con Low Kidd; " Comuni Mortali " di Achille Lauro;

" di Achille Lauro; " Ragazzi giù " di Rocco Hunt;

" di Rocco Hunt; "Notti brave amarcord" di Carl Brave.

Attivare la prova gratuita è semplice: basta registrarsi o accedere con il proprio ID Apple. Al termine del mese, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 10,99€/mese, ma potrai disdirlo in qualsiasi momento, senza vincoli.

Apple Music è la soluzione ideale per chi vuole ascoltare musica senza limiti, ovunque e con la massima qualità. Approfitta ora della promo e attiva il tuo mese gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.