Apple Music: ascolta gratis per 1 mese le ultime uscite

La nuova promozione di Apple Music consente di ascoltare gratis per un mese i nuovi brani delle ultime settimane, oltre che avere accesso agli oltre 100 milioni di brani presenti nella piattaforma. Il periodo di prova gratuito è disponibile per chi si iscrive per la prima volta al servizio, oltre che per quelli che scelgono di effettuare la sottoscrizione ad Apple One, l'abbonamento che include Apple Music e altri quattro servizi dell'azienda di Cupertino, e per gli studenti, con quest'ultimi che hanno il vantaggio anche di accedere gratuitamente ad Apple TV+.

I nuovi brani disponibili su Apple Music

Ecco un elenco dei nuovi brani inseriti di recente su Apple Music:

Sottomarini - Mahmood

Così come mi viene - Francesco Gabbani

Burn - Joris Voorn & Tom Walker

La cura - Simone Cristicchi e Amara

Have You Ever Been Lonely - Black Stone Cherry

Elohim - Noah Paul Harrison & Bethel Music

No Rain - Carly Pearce

30 Something - Nao

Crazed Killer - Gates to Hell

The Witch - Avantasia

Apple Music è da anni il punto di riferimento per tutti coloro che amano la musica. Non solo infatti presenta uno dei cataloghi più grandi del settore, ma include anche funzionalità extra quali l'audio spaziale e la definizione lossless, per un'esperienza musicale di livello superiore rispetto alla concorrenza. E sempre a proposito di questo, una delle opzioni più amate dagli utenti della piattaforme è Apple Music Sing, funzione proprietaria che consente di cantare i propri brani preferiti grazie ai testi in tempo reale che scorrono sullo schermo del dispositivo in uso mentre si ascolta la canzone.

Riguardo infine ai dispositivi, Apple Music funziona su qualunque tipo di device: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay, dispositivi Android, PC Windows, PlayStation, Xbox, Samsung TV, LG Smart TV, Alexa, Google Nest e Sonos.

Al termine della prova gratuita, l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese (5,99 euro per gli studenti), salvo disdetta prima del rinnovo.

