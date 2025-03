Apple Music: ascolta gratis per 1 mese le ultime uscite musicali e podcast

Se sei un appassionato di musica e podcast, questa è l’occasione perfetta per provare Apple Music gratuitamente per un mese. Il servizio di streaming di casa Apple ti permette di accedere a un catalogo sconfinato di oltre 100 milioni di brani e migliaia di podcast, con la possibilità di ascoltarli senza pubblicità, anche offline e con qualità audio elevata.

Approfittando della prova gratuita, puoi immergerti subito nelle ultime novità musicali, tra cui il nuovo album di Lady Gaga, "Mayhem", l’atteso ritorno dei Coma_Cose con "Vita_Fusa", le sonorità di Noemi in "Nostalgia" e il progetto "Io nessuno" di Centomilacarie.

Un’esperienza d’ascolto senza compromessi: i vantaggi di Apple Music

Apple Music non è solo un servizio di streaming, ma un vero e proprio spazio in cui esplorare nuovi artisti, scoprire playlist curate da esperti e lasciarsi guidare dall’intelligenza artificiale per ricevere consigli personalizzati in base ai tuoi gusti. Inoltre, con l’audio spaziale e la qualità Lossless, ogni brano prende vita con un suono più immersivo che mai.

Non dimentichiamo i podcast esclusivi, un’aggiunta sempre più apprezzata dagli utenti, con contenuti dedicati a musica, cultura, attualità e molto altro. Su Apple Music puoi trovare interviste, approfondimenti e molto altro.

Attivare la prova gratuita è semplicissimo: basta registrarsi al servizio e iniziare subito ad ascoltare senza limiti. Al termine del mese di prova, puoi scegliere se continuare con uno dei piani disponibili, a partire da 10,99€ al mese, oppure disdire senza alcun vincolo.

Se vuoi un’esperienza musicale completa, con brani, album, playlist e podcast di qualità, non perdere questa occasione. Prova Apple Music ora e scopri un mondo di suoni senza interruzioni.

