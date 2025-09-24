Apple Music: ancora per pochi giorni puoi provarla gratis per 3 mesi

Apple Music è una delle piattaforme musicali più complete per chi ama ascoltare brani in streaming senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie. Il servizio non è riservato solo agli utenti Apple: funziona infatti anche su dispositivi Android e Windows. L'abbonamento ha un costo di 10,99€ al mese, ma può essere incluso anche nel pacchetto Apple One, disponibile a partire da 19,95 € mensili.

Per chi si iscrive per la prima volta c'è la possibilità di iniziare con un mese gratuito di prova, attivabile direttamente sul sito durante la registrazione. In più, fino al 30 settembre (salvo proroghe), si può sfruttare una promozione speciale che consente di utilizzare Apple Music gratis per tre mesi. Per attivarla è necessario aver acquistato un dispositivo Apple o Beats negli ultimi 90 giorni.

Come attivare la prova gratis di 3 mesi di Apple Music

Il metodo di attivazione varia a seconda del prodotto: su iPhone, iPad, Mac e Apple TV basta aprire l'app Apple Music dal nuovo dispositivo e cliccare sul banner che compare nella schermata iniziale. Con Apple Watch occorre invece usare l'app dell'iPhone collegato.

Per chi ha acquistato AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini o uno dei modelli Beats compatibili, l'attivazione avviene dall'app Apple Music di iPhone o iPad, sempre attraverso il banner dedicato.

Tra le ultime uscite presenti in piattaforma, segnaliamo il nuovo disco di Ernia "Per soldi e per amore", quello di Cardi B "Am I The Drama?" e "Something Beautiful" di Miley Cyrus.

Va segnalato che la promo non è garantita per tutti, anche in presenza dei requisiti: chi ha già sfruttato offerte simili in passato potrebbe non avere diritto ai tre mesi gratuiti. Per sapere subito se l'iniziativa è disponibile per il proprio account, è sufficiente andare sul sito di Apple.

