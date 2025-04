Apple Music: 3 mesi gratis di musica per i nuovi abbonamenti

Apple sta offrendo 3 mesi gratis di Apple Music agli utenti che si iscrivono per la prima volta al servizio e che attivano l'offerta su iPhone. Per tutti gli altri, invece, cioè per coloro che provano il servizio per la prima volta ma non completano l'attivazione sull'iPhone, rimane la prova gratuita di un mese.

Apple Music è uno dei principali servizi musicali in streaming a livello internazionale, grazie ad un catalogo sconfinato di canzoni e ad una qualità audio di livello superiore. Tra le funzionalità esclusive della piattaforma si annovera anche Apple Music Sing, l'opzione che mostra il testo del brano in tempo reale quando è in esecuzione.

Le ultime novità musicali disponibili su Apple Music

Uno dei vantaggi principali dell'abbonamento ad Apple Music è poter ascoltare da subito le ultime novità musicali. Tra i nuovi brani disponibili si annoverano ad esempio Invincible dei OneRepublic, Apnea da un po' di Rkomi, Amor di Achille Lauro e Gelido di Shablo, Joshua e Tormento feat. Mimì.

Le altre novità in ordine sparso sono:

When I Hold You In My Arms - Neil Young

Anxiously Walking On Water - Angel Number

Venire - Masamasa

One Step Ahead - Tail Patch

Blink - Last Night Saved My Life

Block - Native James, Professor Green & Double S

Paradise - Smash Into Pieces & Elize Ryd

Pretty Ugly - Zara Larsson

Don't Be Afraid - Mathame feat. Avalan Rokston)

Atomic Ass Torpedo - Gutrectomy

Don't let me hate - TenderBeat

Country Line - Kristina Train

Snowdrop - Laura Alden

Concrete Cowboy - Lanie Gardner

Heart By Heart - Joe Jonas

Manta - KREAM

Tra le nuove uscite segnaliamo anche Sting 3.0 Live (Sting), Habit Formation (Ruman), Comuni Mortali (Achille Lauro), Tokyo Live (Yngwie Malmsteen) e Quicksilver Daydream (The Impossible Green).

Infine, vi confermiamo che l'offerta relativa alla prova gratuita di 3 mesi è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.