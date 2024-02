Apple MANIA: tutti gli articoli TOP DI GAMMA a prezzi SCONTATISSIMI

Oggi su Amazon piovono sconti assurdi su una lunga serie di articoli Apple che puoi portare a casa a prezzi mai visti prima! Tra iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch e tanto altro hai davvero l'imbarazzo della scelta. Le promozioni super convenienti sono a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Tutti gli articoli Apple in mega sconto su Amazon

Ti presentiamo una selezione di articoli Apple che oggi sono disponibili su Amazon a prezzi davvero scontatissimi. Cogli a volo queste promozioni esclusive, potrebbero scadere da un momento all'altro!

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio blu

L'Apple iPhone 15 ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Oggi è disponibile a soli 1.029 euro con uno sconto del 17%.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) offrono un suono eccezionale ed una comodità massima per ora. Si accendono automaticamente e sicollegano all’istante al tuo smartphone. Oggi sono disponibili a soli 115 euro con uno sconto del 22%.

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023)

L'Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) ha tutto l'essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Oggi è disponibile a soli 229 euro con un mega sconto del 21%.

Apple 2022 iPad da 10,9"

L'Apple 2022 iPad è dotato di un potente Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core e di un incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone. Oggi è disponibile a soli 409 euro con uno sconto folle del 31%.

Apple 2021 iPad mini

L'Apple 2021 iPad mini è dotato di uno spettacolare display Liquid Retina da 8,3" con True Tone e ampia gamma cromatica. In più dispone di una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e di una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Oggi è disponibile a soli 827 euro con uno sconto del 4%.

