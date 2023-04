Apple Magic Keyboard con touch ID a prezzo WOW (-32%)

Se vuoi una delle migliori tastiere in commercio per Mac, allora devi essere veloce e approfittare di questa super offerta. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Apple Magic Keyboard a soli 139,99 euro, invece che 205 euro.

Probabilmente lo hai già capito ma per fugare ogni dubbio te lo dico: questo prezzo è il minimo storico. Va da sé dunque che devi essere velocissimo per non perderti questa opportunità. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Apple Magic Keyboard al prezzo più basso di sempre

Con questa tastiera wireless potrai velocizzare notevolmente il tuo lavoro, migliorando la produttività e diminuendo la stanchezza. Infatti Apple Magic Keyboard ha un design leggero, con un profilo basso che offre una digitazione veloce e fluida. È dotata di touch ID che ti permette di autenticarti in modo semplice e rapido per fare il login e acquistare in modo più sicuro.

La puoi collegare sia in modalità wireless, attraverso la tecnologia Bluetooth, che con il cavetto USB che trovi in confezione. Quando è in modalità senza fili ha una durata enorme di ben un mese prima di essere ricaricata.

Insomma in questo momento puoi fare un vero colpaccio. Ma devi essere veloce perché l'offerta non potrà durare molto. Per cui, prima che finisca, vai su Amazon e acquista la tua Apple Magic Keyboard a soli 139,99 euro, invece che 205 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.