Apple Magic Keyboard: tastiera con Touch ID per Mac in offerta a 130€

La Magic Keyboard di Apple è disponibile in varie versioni. Tra queste la più completa è quella con Touch ID, grazie al quale è possibile autenticarti in maniera semplice e veloce per effettuare l'accesso al Mac e per acquistare in totale sicurezza. In queste ore è in offerta su Amazon a 130 euro anziché 159 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Apple Magic Keyboard in sconto del 18% su Amazon

Oltre alla presenza del Touch ID per login immediati e acquisti online sicuri, la Magic Keyboard si distingue dalle altre per essere una tastiera wireless comodissima, capace di rispondere in maniera istantanea e precisa ad ogni tocco sulla tastiera. In più si presenta con un layout ancora più ampio del normale, una scelta obbligata per essere ancora più produttiva. Infatti ti dà la possibilità di avere un controllo completo per scorrere le pagine di un documento PDF e per selezionare i tasti freccia. Presente anche il tastierino numerico, così da permetterti di lavorare con le applicazioni finanziarie disponibili su Mac App Store e i fogli di calcolo. Ottima anche l'autonomia, con una durata di oltre un mese. Per caricarla poi al Mac è sufficiente che la colleghi con il cavo Lightning in dotazione alla porta USB-C del computer.

Se sei un felice possessore di un Mac e vuoi migliorare ulteriormente la tua esperienza d'uso, prendi in considerazione l'acquisto della Magic Keyboard con Touch ID. Oggi puoi risparmiare quasi 30 euro grazie all'ultima offerta di Amazon sulla tastiera di Apple.

