Apple Magic Keyboard Folio per iPad a soli 246,99€ su Amazon (anche in 5 rate)

Tra le migliori offerte del giorno in casa Amazon segnaliamo quella che ha per protagonista l'Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione), venduta a 246,99 euro invece di 299,99 euro, per effetto del 17% di sconto. In più è acquistabile anche in 5 rate a interessi zero da 49,40 euro al mese: è sufficiente scegliere l'opzione di pagamento rateale disponibile in fase di check-out.

Digitazione comodissima, scorciatoie semplici da trovare (e attivare), e supporto regolabile: sono tanti gli elementi di forza della Magic Keyboard Folio di Apple, una delle migliori tastiere senza filo per dispositivi mobili.

Apple Magic Keyboard Folio per iPad in sconto del 17% su Amazon

Una delle caratteristiche chiave della tastiera Apple per iPad è il meccanismo a forbice e l'escursione di 1 mm dei tasti, che durante la digitazione sono comodissimi. Ottimo anche l'ampio trackpad, la cui superficie è interamente cliccabile. Sempre a proposito del trackpad, questo è compatibile sia con il cursore che con i gesti Multi-Touch in iPadOS.

Sono inoltre presenti ben 14 tasti funzione, che consentono di accedere subito alle scorciatoie da tastiera. Questo significa non solo una digitazione più comoda, ma anche più veloce, a tutto vantaggio della produttività.

Da segnalare infine il supporto regolabile, in modo da scegliere l'angolazione migliore a proprio piacimento, la tastiera staccabile, la protezione fronte-retro e il design versatile in due pezzi.

La Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) è in offerta a soli 246,99 euro su amazon.it (venduta e spedita da Amazon, disponibile all'acquisto anche in 5 rate a interessi zero da 49,40 euro al mese con disponibilità immediata).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.