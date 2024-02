Apple Magic Keyboard con Touch ID è in SVENDITA su Amazon: solo per OGGI

Per ottimizzare l'utilizzo del tuo Mac, non può mancarti una tastiera che sia all'altezza delle funzionalità del pc. Oggi su Amazon trovi la Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico in offerta speciale a soli 134 euro con uno sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: tutte le funzionalità

La Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico è lo strumento prefetto da abbinare al tuo Mac per utilizzaro al meglio.

La tastiera top di gamma si connette in wireless al tuo Mac via Bluetooth, e grazie alla batteria interna ricaricabile non ci sono pile da cambiare. In più si abbina automaticamente al tuo Mac con chip Apple, così puoi metterti subito al lavoro.

È davvero comodissima sia per lavorare che per divertirsi, e risponde in modo preciso a ogni tuo tocco. Ha un layout più spazioso, completo di controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard.

Questo modello è dotato del Touch ID che è il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il Mac e accedere a siti web e app. Allo stesso modo, il tastierino numerico è l’ideale per lavorare con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie.

La batteria integrata dura così tanto che passerà almeno un mese prima di doverla ricaricare. In dotazione c’è anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB-C del Mac.

La Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico è in offerta speciale su Amazon a soli 134 euro con uno sconto del 27%.

