Apple Magic Keyboard a soli 311€ su Amazon (anche in 5 rate)

La Apple Magic Keyboard, compatibile con iPad Pro 11" di terza generazione e iPad Air di quarta generazione è in offerta a tempo su Amazon a 311 euro, per effetto del 14% di sconto sul prezzo più basso recente pari a 360 euro. In più sono disponibili anche i pagamenti rateali Amazon a partire da 62,20 euro al mese in 5 rate a interessi zero.

La qualità di Apple a servizio di iPad in una tastiera - la Magic Keyboard - che non presenta punti deboli. In definitiva una delle migliori tastiere wireless oggi disponibili sul mercato, venduta e spedita da Amazon con disponibilità immediata e possibilità di scelta tra il colore bianco e il nero.

Apple Magic Keyboard in offerta a 311 euro su Amazon

Scrittura precisa e silenziosa: è quanto offre la Magic Keyboard di Apple, grazie ai suoi tasti di dimensioni standard retroilluminati, che presentano un meccanismo a forbice ed escursione pari a 1 mm.

Pollice in alto anche per il trackpad, che è stato costruito dagli ingegneri di Apple per controllare il nuovo cursore in iPadOS e per i gesti compatibili con il Multi-Touch. Inoltre permette di trovare l'angolazione preferita, per una visione sempre al top.

Per quanto riguarda infine la connettività, è possibile usare la porta USB-C della tastiera per ricarica l'iPad Pro. In questo modo lascierai libera la porta sull'iPad per collegare eventuali altri accessori.

Approfitta dell'offerta a tempo di Amazon prima che questa termini, in modo da risparmiare quasi 50 euro sul prezzo più basso recente della Apple Magic Keyboard, con tanto di spedizione gratuita per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.