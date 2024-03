Apple MacBook Air 2022 con chip M2 a 200 EURO IN MENO: l'affare è IRRIPETIBILE

Amazon ha appena lanciato una mega offerta sul pc portatile top di gamma della Apple! Si tratta dell'Apple MacBook Air 2022 con chip M2, oggi disponibile a soli 1.149 euro grazie ad uno sconto bomba del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L'Apple MacBook Air 2022 con chip M2 vanta delle specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel settore dei pc portatili.

Ha un design ultra sottile, è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi.

Grazie all'innovativo chip M2, unito alla nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità. In più, ha un'autonomia elevatissima che ti consente di lavorare giorno e notte fino a 18 ore no-stop.

Il display Liquid Retina da 13,6" ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Il dispositivo è dotato di una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale così fa rendere super immersiva qualsiasi tipologia di contenuto multimediale. Per finire, le opzioni di connettività sono vastissime grazie ad una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Oggi l'Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è disponibile a soli 1.149 euro grazie ad uno sconto bomba del 15%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino!

