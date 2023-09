APPLE Mac Mini in OFFERTISSIMA con ben 150€ di sconto

Se stai cercando un prodotto di qualità eccelsa, di sicuro hai già preso in considerazione la possibilità di acquistare un prodotto Apple, che da sempre è sinonimo di prestazioni incredibili nel campo degli hardware e dei software.

Ebbene, oggi l'occasione di spendere poco per un prodotto simile è OTTIMA, perché su Amazon puoi aggiudicarti in offerta il Mac Mini di Apple a soli 579€, con uno sconto del 21% che equivale a ben 150€ di sconto!

Qualità Apple in miniatura!

Con un prodotto simile hai tutta la velocità a portata di mano, ma non solo, infatti con la nuova generazione di chip, puoi fare ancora più cose, in meno tempo: ad esempio avrai dalla tua le presentazioni più sofisticate, fino ai giochi più immersivi, con il chip M2 che gestisce tutto in scioltezza.

Monta una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata. Questo Mac Mini di Apple con chip M2 ha due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Puoi anche scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci!

