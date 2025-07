Apple M5: trapelano informazioni sul chip che cambierà i prossimi dispositivi

Il nuovo chip M5 di Apple promette di trasformare l’esperienza degli utenti su dispositivi chiave come iPad Pro, Vision Pro M5, MacBook Pro M5, Mac mini e iMac. Con prestazioni superiori, efficienza energetica migliorata e un’architettura all’avanguardia, Apple si prepara a ridefinire il suo ecosistema, consolidando la propria leadership nel settore tecnologico.

Il colosso di Cupertino ha deciso di adottare il processo produttivo N3P di TSMC, un’evoluzione della tecnologia 3 nanometri, per il suo nuovo processore. Nonostante la rinuncia al passaggio ai 2 nanometri per motivi economici, il chip garantisce incrementi prestazionali compresi tra il 15% e il 25%, accompagnati da un miglioramento dell’efficienza energetica del 5-10% rispetto alla generazione precedente M4. Questo equilibrio tra potenza e autonomia rappresenta un punto di svolta per i futuri dispositivi Apple.

Architetture innovative per prestazioni senza compromessi

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie del chip M5 è l’adozione della tecnologia di packaging 2,5D nei modelli di fascia alta M5 Pro e M5 Max. Questo approccio, denominato "System-in-Integrated-Chips-Molding-Horizontal" (SoIC-mH), separa fisicamente CPU e GPU, ottimizzando sia il processo produttivo che la gestione termica. L’impilamento tridimensionale dei componenti riduce significativamente le dispersioni elettriche, garantendo temperature operative ottimali anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Inoltre, il nuovo Neural Engine integrato rappresenta un elemento distintivo, progettato per accelerare le funzionalità di intelligenza artificiale. Questo miglioramento si allinea perfettamente con l’iniziativa Apple Intelligence, sottolineando l’impegno dell’azienda nel campo dell’AI. Grazie a queste innovazioni, il chip M5 promette di offrire prestazioni senza compromessi, migliorando l’esperienza utente su tutti i dispositivi supportati.

Calendario di lancio progressivo

Secondo le analisi dell’esperto Ming-Chi Kuo, il primo dispositivo a integrare il chip M5 potrebbe essere il Vision Pro M5, con la produzione di massa prevista per il terzo trimestre del 2025. Successivamente, l’iPad Pro sarà disponibile tra settembre e ottobre dello stesso anno. I nuovi MacBook Pro M5, in configurazioni da 14 e 16 pollici con chip M5 Pro o M5 Max, saranno lanciati tra ottobre e novembre, seguiti dal rinnovamento di Mac mini e iMac nello stesso periodo. Il Mac Pro, invece, è atteso entro la fine del 2025.

I documenti interni trapelati rivelano già le identificazioni dei nuovi dispositivi:

J714c per il MacBook Pro 14" con M5 Max

J716s per il MacBook Pro 16" con M5 Pro

J873s per il Mac mini con M5 Pro

J833ct per l’iMac con M5

Visione strategica e competizione futura

Dal 2020, anno in cui Apple ha abbandonato i processori Intel per i propri Apple Silicon, l’azienda ha perseguito una strategia chiara: mantenere il controllo totale sulla tecnologia e massimizzare l’integrazione hardware-software. Questo approccio ha permesso di realizzare dispositivi con prestazioni eccellenti, efficienza energetica superiore e una migliore gestione termica.