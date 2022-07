Apple: Lockdown Mode per i prossimi sistemi operativi

Apple ha da poco annunciato che i prossimi iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura, i futuri sistemi operativi destinati ai dispositivi dell'azienda, saranno dotati di una nuova e particolare funzionalità, definita Lockdown Mode, la quale va ad offrire protezione aggiuntiva per gli utenti scelti come bersaglio di spyware venduti da aziende ai governi, come nel caso del tanto temuto e chiacchierato Pegasus.

Apple: Lockdown Mode su iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura

La Lockdown Mode va quindi ben oltre il lavoro che potrebbe svolgere un antivirus, come ad esempio Norton 360 Premium, aggiungendo un livello di protezione capace di ridurre la superficie di attacco che potrebbe essere sfruttata da uno spyware mercenario.

L’attivazione della funzione va quindi a comportare la limitazione di alcune funzioni, ovvero:

Nell’app Messaggi vengono bloccati gli allegati che non sono immagini e vengono disattivate alcune funzioni, come l’anteprima dei link.

Alcune tecnologie web, come la compilazione JavaScript JIT (Just-In-Time) sono disattivate durante la navigazione con il browser, a meno che un sito non venga escluso dalla modalità isolamento.

Gli inviti e le richieste di servizi in entrata, anche le chiamate FaceTime, sono bloccati se l’utente non precedentemente avviato una chiamata o fatto esplicita richiesta alla persona da cui provengono.

Il collegamento cablato a computer o accessori viene impedito quando l’iPhone è bloccato.

Non si possono installare profili di configurazione e il dispositivo non può essere registrato in un sistema di gestione dei dispositivi mobili quando la modalità di isolamento è attiva.

Da notare che Apple ha pure creato una nuova categoria nel programma Security Bounty per premiare con una somma fino 2 milioni di dollari i ricercatori che scoveranno bug nella nuova funzione Lockdown Mode.

