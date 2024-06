Apple: l'app "Passwords" è un'alternativa ai gestori a pagamento?

Apple ha recentemente introdotto un'app dedicata chiamata "Password" per iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, che sostituisce il gestore di password integrato nel Portachiavi. Questa nuova applicazione presenta un'interfaccia più intuitiva e diverse funzionalità utili, ponendo la domanda se possa competere con i gestori di password a pagamento come 1Password.

Uno dei principali vantaggi dell'app Password di Apple è il suo design semplice e intuitivo. L'applicazione utilizza un layout simile a "Promemoria", con categorie ordinate e una navigazione facile, rendendo l'esperienza utente molto piacevole. Gli utenti possono visualizzare, creare, modificare e cancellare le password salvate con facilità. Inoltre, l'app fornisce avvisi per le password compromesse, aumentando la sicurezza delle informazioni personali.

L'app Password non si limita alla gestione delle password. Essa memorizza anche codici di accesso a due fattori e reti Wi-Fi salvate, offrendo una soluzione completa per la gestione delle credenziali. Un'altra funzione molto apprezzata è la condivisione familiare, che permette di condividere le password con i membri della famiglia in modo sicuro e semplice.

Non solo vantaggi, l'app password presenta qualche svantaggio e limitazione

L'integrazione con l'ecosistema Apple è un altro punto di forza significativo. Le password salvate sono sincronizzate su tutti i dispositivi Apple dell'utente, garantendo un accesso facile e sicuro da qualsiasi dispositivo. Inoltre, per chi utilizza anche Windows, le password sono accessibili tramite l'app iCloud per Windows, rendendo questa soluzione adatta a chi si trova principalmente nell'ecosistema Apple ma necessita di qualche compatibilità con Windows.

Tuttavia, l'app Password di Apple presenta anche alcuni svantaggi. La mancanza di supporto per altri sistemi, come browser web o dispositivi Android, limita l'utilizzo esclusivamente all'ecosistema Apple. Questo può essere un problema per gli utenti che utilizzano dispositivi di diverse piattaforme.

Inoltre, l'app Password offre solo le funzioni essenziali di gestione delle password, senza le funzionalità avanzate che si trovano nei gestori di password a pagamento. Ad esempio, non include opzioni come note sicure, archiviazione di documenti o autenticazione a due fattori avanzata, che sono disponibili in servizi come 1Password.