Apple lancia una presentazione per convincere i genitori a comprare un Mac

Apple ha recentemente lanciato una nuova strategia di marketing mirata al settore dell’educazione, introducendo un approccio innovativo per attrarre studenti e genitori. Attraverso "The Parent Presentation", un documento interattivo di 81 pagine, l’azienda punta a evidenziare i vantaggi dell’acquisto di un Mac rispetto ai tradizionali PC Windows e Chromebook, promuovendolo come il miglior strumento educativo.

Uno strumento di persuasione

La presentazione, disponibile in formati compatibili con PowerPoint, Google Slides e Keynote, è progettata per essere utilizzata dagli studenti stessi come strumento di persuasione nei confronti dei genitori. Tra i contenuti spiccano elementi umoristici e argomentazioni ben strutturate. Ad esempio, nella diapositiva 7, il narratore - lo studente - afferma scherzosamente che, non potendo portare i genitori al college, preferirebbe avere un Mac con sé. Altre sezioni includono "prove ricercate" che sottolineano la superiorità dei dispositivi Apple in termini di longevità, affidabilità e compatibilità con diversi percorsi di studio.

Un elemento interessante di questa strategia è la possibilità di visualizzare la presentazione online tramite Google Slides, senza necessità di scaricare il file completo. Questo rende il contenuto accessibile a un pubblico più ampio, permettendo a genitori e studenti di esplorare i vantaggi dei prodotti Apple in modo pratico e immediato.

Il panorama del mercato dei computer attuale

Nel panorama attuale, i Chromebook si distinguono per la loro economicità, ma offrono prestazioni limitate, mentre i PC Windows sono noti per l’ampia compatibilità software, a fronte di costi di licenza più elevati. I Mac, pur essendo l’opzione più costosa, vengono proposti da Apple come un investimento di qualità a lungo termine, ideale per supportare gli studenti durante tutto il loro percorso educativo.

Un approccio originale

Nonostante sia improbabile che molti studenti utilizzino effettivamente questa presentazione per convincere i propri genitori, l’approccio creativo e originale di Apple potrebbe comunque influenzare positivamente la percezione del marchio. La campagna mette in luce come l’azienda di Cupertino continui a innovare nel settore del marketing, trovando modi nuovi e coinvolgenti per promuovere i propri prodotti.