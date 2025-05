Apple lancia CarPlay Ultra: accesso completo alla gestione dell'auto

La tecnologia delle automobili sta entrando in una nuova era con il lancio di Apple CarPlay Ultra, un sistema avanzato che ridefinisce l’infotainment automobilistico. Presentato inizialmente alla WWDC 2022, CarPlay Ultra è ora disponibile sui nuovi modelli Aston Martin in Nord America, segnando un importante passo avanti rispetto alle versioni precedenti.

Apple CarPlay Ultra: gestione completa dell'auto

Questa innovazione non si limita più al display centrale per intrattenimento e navigazione, ma si estende alla gestione completa della strumentazione dell'auto, includendo tachimetro, contagiri e indicatori di carburante. Tale livello di integrazione è il risultato di collaborazioni strategiche tra Apple e i produttori automobilistici, che possono personalizzare l’interfaccia per riflettere l’identità del marchio.

Apple CarPlay Ultra rappresenta un ecosistema intelligente e personalizzato. Oltre a visualizzare parametri fondamentali come velocità, giri motore e pressione degli pneumatici, il sistema integra i dati provenienti dall’iPhone, creando un’esperienza unificata per navigazione, musica e informazioni del veicolo. L’interfaccia offre anche il controllo delle funzioni di bordo, come climatizzazione e sistema audio, utilizzando Siri, touchscreen o comandi fisici. Questo approccio non solo migliora l’esperienza utente, ma contribuisce anche alla sicurezza riducendo le distrazioni durante la guida.

Apple CarPlay Ultra: design adattivo

Un aspetto distintivo di CarPlay Ultra è il suo design adattivo. I produttori automobilistici possono personalizzare temi, colori e layout per rispecchiare il loro stile unico, mentre gli utenti possono modificare sfondi e preferenze secondo i propri gusti. Questo livello di personalizzazione promette di trasformare l’interazione tra conducente e veicolo, rendendo la guida più intuitiva, connessa e sicura. Apple sottolinea che questa tecnologia stabilirà nuovi standard nell’industria automobilistica, segnando un cambiamento radicale nel modo in cui i conducenti interagiscono con i loro veicoli.

Come accedere ad Apple CarPlay Ultra

Per accedere a Apple CarPlay Ultra, è necessario disporre di un iPhone iOS 18.5 o successivo. Apple ha annunciato un aggiornamento software che lo renderà compatibile con altri veicoli già in circolazione nelle prossime settimane. Tra i costruttori che stanno lavorando per implementare CarPlay Ultra figurano Hyundai, Kia e Genesis. Tuttavia, non tutti i marchi automobilistici hanno aderito a questa evoluzione: Mercedes-Benz, ad esempio, ha deciso di non supportare questa tecnologia, sollevando dubbi sulla sua diffusione globale.