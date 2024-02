Apple iPhone in MEGA SCONTO: i MIGLIORI 5 in offerta su Amazon

Apple, si sa, è un marchio sinonimo di eccellenza nell'ambito della tecnologia soprattutto quando si parla di smartphone. Se hai intenzione di rinnovare il tuo dispositivo e accaparrarti un top di gamma del settore, corri su Amazon: oggi sono disponibili tantissimi Apple iPhone in sconti pazzeschi. Ti presentiamo i migliori 5 modelli a prezzi davvero mai visti prima!

I migliori Apple iPhone in sconto speciale su Amazon

Ecco gli Apple iPhone top di gamma che oggi trovi in sconto straordinario su Amazon. Scegli il tuo modello preferito e approfitta il prima possibile di queste promozioni limitatissime!

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte

L'Apple iPhone 13 ha un display Super Retina XDR da 6,1" e un Chip A15 Bionic che garantisce prestazioni fulminee e super fluide. Dispone di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Oggi è disponibile a soli 599 euro con uno sconto el 21%.

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio blu

L'Apple iPhone 15 Pro è l'ultimo gioiellino della Apple appena lanciato sul mercato. Ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere. Oggi è disponibile a soli 1.069 euro grazie ad uno sconto del 14%.

Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro

L'Apple iPhone 15 dispone di un chip ultraveloce che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Ed è anche incredibilmente efficiente, così la batteria dura tutto il giorno. Oggi è disponibile a 799 euro con uno sconto del 18%.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro

L'Apple iPhone 14 vanta un display Super Retina XDR da 6,1" e una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video. In più il Chip A15 Bionic con GPU 5-core assicura prestazioni fulminee per ogni qualsiasi tipologia di attività. Oggi è disponibile a 729 euro con uno sconto del 17%.

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - Mezzanotte

L'Apple iPhone 14 Plus possiede un Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni condizione di luce. La robustezza è garantita grazie al Ceramic Shield e alla resistenza all’acqua. Oggi è disponibile a soli 849 euro con uno sconto del 13%.

