Apple iPhone 16: con la maxi offerta Amazon lo paghi 150€ in meno

Se vuoi uno smartphone nuovo, punta in alto con l'Apple iPhone 16! Oggi questo gioiellino della tecnologia è disponibile su Amazon a soli 829 euro con un super sconto del 15%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente non si era mai visto!

Le caratteristiche tecniche dell'Apple iPhone 16

È uno degli ultimissimi arrivati in casa Apple ed oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro: parliamo dell'Apple iPhone 16, un vero e proprio piccolo gioiellino della tecnologia.

La sua punta di diamante è l'innovativo chip A18 che offre performance eccezionali in ogni settore, che si tratti di lavoro o intrattenimento quotidiano. Allo stesso tempo la sua efficienza energetica è più potente che mai tanto che riesce ad accompagnarti per più di 24 ore anche se lo utilizzi in maniera intensiva. In più potrai scegliere se ricaricarlo via USB-C o attraverso un caricabatterie MagSafe per ottenere l'energia di cui hai bisogno in maniera ancora più veloce.

Un'altra specifica che fa la differenza è il suo sistema di fotocamere evoluto con cui realizzare foto e video impeccabili. Inoltre, grazie alla funzionalità di Controllo fotocamera, puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo.

Per finire, il suo design è davvero sbalorditivo con un robusto guscio in alluminio aerospaziale ed un display Super Retina XDR da 6,1 pollici super luminoso.

Oggi l'Apple iPhone 16 è disponibile su Amazon a soli 829 euro con un super sconto del 15%. In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente non si era mai visto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.