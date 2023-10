Apple: iPhone 15 Pro si surriscalda per bug di iOS 17

Sono trascorsi appena 10 giorni da quando il nuovo iPhone 15 è arrivato sul mercato, ma il recente flagship di Apple deve già fare i conti con le prime critiche. In particolare, i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sembrano surriscaldarsi in modo anomalo. Poci giorni dopo l’acquisto, alcuni utenti hanno infatti iniziato a condividere storie sull’eccessivo surriscaldamento dello smartphone, al punto da non potere nemmeno tenere in mano il proprio dispositivo. Altri hanno invece condiviso delle immagini di termometri a infrarossi che mostravano gli iPhone con temperatura superiore agli 80 gradi Fahrenheit (circa 26 gradi Celsius). L’azienda di Cupertino ha voluto subito precisare che il problema non deriva dalle componenti hardware (scocca in titanio e sottostruttura in alluminio). La vera causa sarebbe da ricercare invece in un bug di iOS 17.

Apple avrebbe già identificato il problema. Contattata dai colleghi di CNET, l’azienda statunitense ha dichiarato: “Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che l'iPhone si surriscaldi più del previsto. Il dispositivo potrebbe risultare più caldo durante i primi giorni dopo la configurazione o dopo il ripristino a causa dell'aumento dell'attività in background. Abbiamo anche rilevato un bug in iOS 17 che sta interessando alcuni utenti e verrà risolto in un aggiornamento software. Un altro problema riguarda alcuni aggiornamenti recenti ad app di terze parti che causano il sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con questi sviluppatori di app sulle correzioni che sono in fase di implementazione”.

Secondo la società di Cupertino, infatti, i recenti aggiornamenti di app come Instagram, Uber e Asphalt 9 (gioco) porterebbero ad un sovraccarico della CPU del chip A17 Pro. Per risolvere questo problema, lo scorso 27 settembre Instagram ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iOS 17. Ad oggi Apple non ha ancora indicato quando rilascerà il nuovo aggiornamento di iOS 17 che risolve questo bug, ma ciò dovrebbe avvenire presto. Nell’attesa, nella pagina di supporto dell’azienda, Apple ha spiegato ai propri utenti come raffreddare un iPhone o iPad che si surriscalda troppo. Ciò basterà a risolvere (temporaneamente) il problema?