Apple iPhone 14 Pro Max (256GB) con lo sconto Amazon di 350€ è BEST BUY

L'iPhone 14 Pro Max (256GB) Nero Siderale è una delle ultime aggiunte alla famiglia di smartphone Apple ed è conosciuto per essere uno dei dispositivi di punta della linea iPhone 14. Un gioiello che abbina classe, stile, tecnologia e potenza in un unico dispositivo, che oggi trovi in offerta su Amazon con uno sconto di circa 350€ al prezzo di 1.299€. Le spedizioni sono rapide, gratuite e sicure con i servizi Prime.

Design elegante, tanta potenza e 350€ di sconto

L'iPhone 14 Pro Max mantiene il design elegante e iconico di Apple, con una costruzione in vetro e metallo. Questo Melafonino è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici che offre colori vividi, neri profondi e una luminosità elevata. La risoluzione è notevole, garantendo dettagli straordinari per la visualizzazione di contenuti multimediali.

All'interno del dispositivo troverai il processore Apple A16 Bionic, progettato per offrire prestazioni eccezionali e una fluidità senza paragoni. Sarai in grado di eseguire applicazioni complesse, giochi e attività multitasking senza problemi. Questa versione da 256 GB offre poi una buona quantità di spazio per archiviare foto, video, app e dati personali. È perfetto per chi desidera un equilibrio tra spazio di archiviazione e prezzo.

L'iPhone 14 Pro Max è dotato di un sistema di fotocamera avanzato con tre obiettivi nella parte posteriore. È perfetto per gli amanti della fotografia e del video. Il dispositivo esegue inoltre iOS 16, l'ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, per un'esperienza utente fluida e una vasta gamma di app disponibili sull'App Store.

Infine il device supporta connettività 5G per velocità di download e streaming ultraveloci e una buona autonomia grazie alla sua capacità di batteria ottimizzata. Questo gioiello oggi lo trovi in offerta su Amazon con uno sconto di circa 350€ al prezzo di 1.299€. Le spedizioni sono rapide, gratuite e sicure con i servizi Prime.

