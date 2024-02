Apple iPhone 14: oggi è tuo a 180 EURO IN MENO, l'occasione è IMPERDIBILE

Entra nel mondo Apple con uno dei suoi gioiellini migliori, oggi in promozione esclusiva su Amazon! Parliamo dell'Apple iPhone 14, al momento a disposizione a soli 699 euro grazie ad un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta così conveniente non si era mai vista, coglila al volo!

Apple iPhone 14: tutte le specifiche tecniche dello smartphone top di gamma

L'Apple iPhone 14 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che vanta specifiche tecniche sorprendenti e adatte a qualsiasi tipologia di esigenza.

Grazie al Chip A15 Bionic con GPU 5-core, offre prestazioni fulminee e sempre fluide così da poterlo sfruttare sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano.

È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1" che offre immagini immersive e super nitide per quanto riguarda qualsiasi contenuto. In più è resistente all'acqua e il Ceramic Shield offre una robustezza e una sicurezza all’avanguardia nel settore.

Lo smartphone dispone di un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli e vividi con ogni condizione di luce. Allo stesso modo, potrai sbizzarrirti nella registrazione di video di ogni genere come un vero regista: la Modalità Azione garantisce riprese stabili e senza sbalzi, mentre la Modalità Cinema sfrutta il Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

La capacità della memoria è da 128 GB mentre l'autonomia è potentissima: la batteria dura tutto il giorno senza problemi e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video.

L'Apple iPhone 14 al momento è a disposizione su Amazon a soli 699 euro grazie ad un mega sconto del 20%. Corri a fare subito il tuo ordine per risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.