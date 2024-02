Apple iPhone 13 a 160 EURO IN MENO: promozione ESCLUSIVA Amazon

Vuoi sperimentare il fantastico mondo Apple? Allora questa è la tua occasione! Su Amazon oggi puoi acquistare l'eccezionale Apple iPhone 13 a soli 599 euro grazie ad un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Apple iPhone 13: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L'Apple iPhone 13 è un vero e proprio top di gamma nel suo settore e si contraddistingue per specifiche tecniche all'avanguardia.

È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1" che offre immagini nitide e super realistiche per quanto riguarda qualsiasi contenuto. Ha una capacità di memoria da 128 GB così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli di grandi dimensioni.

Con questo gioiellino potrai immortalare qualsiasi momento in maniera impeccabile: ha un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Anche la Fotocamera anteriore TrueDepth è da 12MP con modalità notturna per selfie sempre perfetti.

Dispone del Chip A15 Bionic che offre prestazioni fulminee e fluide in qualsiasi momento: questo vuol dire che potrai utilizzarlo per tutte le attività che vuoi con la massima velocità ed efficienza. Allo stesso modo, la batteria dall'autonomia enorme offre fino a 19 ore di riproduzione video e una modalità d'uso ininterrota per una giornata intera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.