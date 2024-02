Apple iPhone 12 ricondizionato in CONDIZIONI ECCELLENTI a PREZZO MAI VISTO

Ti piacerebbe entrare nel mondo Apple senza spendere un capitale? Oggi è il tuo giorno fortunato! L'Apple iPhone 12 ricondizionato è disponibile su Amazon a soli 350 euro grazie ad uno sconto bomba del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno per terminare!

Apple iPhone 12 ricondizionato come nuovo: le specifiche tecniche

L'Apple iPhone 12 ricondizionato in mega offerta su Amazon è completamente funzionante e vanta condizioni eccellenti.

Ha un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532x1170 pixel. Garantisce una connettività al massimo grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

L'iPhone 12 è dotato di una fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000x3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel.

Ha una capacità della memoria da 128 GB quindi avrai a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare qualsiasi tipologia di contenuto, anche i file più pesanti.

Anche dal punto di vista estetico questo modello è un top di gamma: lo spessore di 7.4 mm è veramente contenuto e, quindi, rende il dispositivo elegante e super portatile in ogni occasione.

Il prodotto in promozione è ricondizionato e completamente funzionante. È coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno ed è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Inoltre è in "condizioni eccellenti" quindi non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri.

Oggi l'Apple iPhone 12 ricondizionato è disponibile su Amazon a soli 350 euro grazie ad uno sconto bomba del 16%. Non farti scappare un'occasione così conveniente di entrare nel mondo Apple!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.