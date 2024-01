Apple iPhone 12 mini ricondizionato, un'OCCASIONE UNICA in OFFERTA!

Non sempre è facile acquistare i prodotti Apple a un prezzo abbordabile, soprattutto sapendo quanto la grandissima qualità che propongono verrebbe a costare, eppure ci sono delle grandi occasioni, che bisognerebbe cogliere al volo! Come quella per questo iPhone 12 mini ricondizionato, ora a un prezzo ribassato su Amazon!

Oggi infatti in offerta puoi acquistare proprio l'iPhone 12 mini ricondizionato di Apple a soli 310€, con uno sconto del 7% sul prezzo con cui è inizialmente proposto, e un risparmio ulteriore per te di 25€.

Doppia convenienza per un iPhone!

Si tratta di un prodotto ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, ma a un prezzo esageratamente più basso rispetto a quello del prodotto nuovo. Avrai le stesse prestazioni, ma sborserai molto meno!

Il colore di questo iPhone 12 mini ricondizionato è bianco, dispone di una memoria di 64 GB, e ovviamente dispone di tutte le eccellenti caratteristiche del marchio Apple. Sappi inoltre che questo prodotto è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento, per darti un'ulteriore garanzia! Un'occasione che davvero non puoi lasciarti sfuggire.

