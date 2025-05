Apple iPad Pro da 11’’: potenza e design a un prezzo speciale!

Approfitta ora di questa offerta imperdibile per portare a casa l'Apple iPad Pro 11 a un prezzo mai visto: 999 euro invece di 1.219 euro! Uno sconto del 18% su Amazon che rende questo dispositivo di punta ancora più accessibile.

Display eccezionale e chip super potente

L’iPad Pro 11 è il perfetto connubio tra design e tecnologia avanzata. Il suo display Ultra Retina XDR da 11 pollici, con tecnologia ProMotion e True Tone, offre una qualità visiva straordinaria, ideale per godersi contenuti multimediali o lavorare su progetti creativi. La gamma cromatica P3 garantisce colori vibranti e realistici, mentre i modelli con storage da 1TB e 2TB includono un vetro con nanotexture per una resa visiva ancora più sofisticata.

Sotto la scocca, il chip M4 di Apple fa davvero la differenza. Dotato di una CPU a 9 core e una GPU a 10 core, questo processore permette di affrontare qualsiasi sfida, dall’editing video in 4K ai giochi più esigenti, fino alle applicazioni di intelligenza artificiale. La batteria di lunga durata ti accompagna per un’intera giornata di utilizzo intenso, senza compromessi.

Per chi ama immortalare momenti o partecipare a videochiamate, l’iPad Pro offre un comparto fotografico all’altezza delle aspettative. La camera frontale da 12MP con ultra grandangolo e funzione Inquadratura automatica assicura riprese nitide e coinvolgenti, mentre la fotocamera posteriore da 12MP permette di registrare video in 4K e nel formato ProRes. Lo scanner LiDAR arricchisce l’esperienza con applicazioni di realtà aumentata, aprendo le porte a un mondo di possibilità.

Suono di qualità

Non manca la cura per il suono, grazie ai quattro altoparlanti che garantiscono un audio immersivo e di alta qualità. La connettività è all’avanguardia con il supporto al Wi-Fi 6E, per velocità di trasferimento incredibili, e la versatile porta Thunderbolt/USB 4, perfetta per collegare periferiche esterne o espandere le funzionalità del dispositivo. Il sistema di sicurezza Face ID è rapido e affidabile, sia per sbloccare il dispositivo che per effettuare pagamenti.

L’ecosistema iPadOS rende l’iPad Pro un vero strumento di produttività. Grazie a Stage Manager, puoi gestire più applicazioni contemporaneamente e lavorare con finestre ridimensionabili, anche su monitor esterni. La compatibilità con la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard amplia ulteriormente le possibilità, trasformando il tablet in un compagno perfetto per professionisti e creativi.

Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, l’iPad Pro 11 saprà conquistarti con la sua versatilità e potenza. Il vasto catalogo di app disponibili sull’App Store, insieme agli strumenti preinstallati come Safari, Messaggi e Keynote, lo rendono ideale per ogni esigenza, dall’intrattenimento alla produttività.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri subito tutti i dettagli dell’offerta su Amazon e porta a casa il meglio della tecnologia Apple a un prezzo irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.