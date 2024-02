Apple iPad mini 2021: oggi lo paghi 280 EURO IN MENO, è follia!

È uno dei tablet più venduti in assoluto, ed oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dell'Apple iPad mini 2021, al momento disponibile su Amazon a soli 778 euro con un mega sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. È possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Apple iPad mini 2021: specifiche tecniche e funzionalità

L'Apple iPad mini 2021 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, adatto sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano.

Con il nuovo chip A15 Bionic e una batteria che dura tutto il giorno, puoi lavorare, creare e giocare ovunque tu sia e quando vuoi. In più potrai modificare foto e video, immergerti nei giochi con la grafica più complessa e provare anche la magia della realtà aumentata.

Lo splendido design all-screen con display Liquiq Retina da 8,3 pollici è fatto per stare comodamente nel palmo di una mano e per offrire immagini vivide e super realistiche. In più l'Apple Pencil adesso può agganciarsi magneticamente al lato del dispositivo così da essere pronta ogni volta che si vuole.

La connettività è un altro punto di forza grazie al 5G Ultrarapido, al Wi-Fi 6 e alla tecnologia USB-C. In questo modo puoi videochiamare con FaceTime, guardare contenuti in streaming o giocare ovunque tu sia.

Per finire, l'iPad dispone di Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica che permettono di scattare foto o girare video da professionisti.

