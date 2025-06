Apple iPad con chip A16 e display Liquid Retina da 11" a 40€ in meno

Di tablet ce ne sono davvero tanti in commercio e non è sempre facile trovare il giusto compromesso tra prezzo e qualità. Oggi però puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Apple iPad da 11 pollici con chip A16 a soli 369 euro, invece che 409 euro.

Si sa che i dispositivi Apple non vanno quasi mai in sconto e dunque il ribasso del 10% che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale per questo iPad non è davvero niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 73,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple iPad: il meglio a un ottimo prezzo

Come dicevamo i dispositivi della mela morsicata hanno prezzi che resistono alla prova del tempo e dunque con lo sconto del 10% Apple iPad da 11 pollici è da prendere all'istante. Ha un bellissimo display Liquid Retina che esalta i colori e riduce l'affaticamento visivo. La cornice è sottile e non essendoci più il tasto sullo schermo è decisamente più ampio.

Grazie potente chip A16 potrai aprire tutte le app che vuoi contemporaneamente e dividere lo schermo in due senza problemi. Possiede inoltre 128 GB di memoria interna che non sono enormi ma comunque sufficienti. Ha un'ottima fotocamera posteriore con grandangolo da 12 MP e una fotocamera frontale sempre da 12 MP. Puoi avvalerti della connessione Internet veloce con la WiFi 6 e della tecnologia Bluetooth a bassissima latenza.

Ci sarebbero diverse altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Apple iPad da 11 pollici con chip A16 a soli 369 euro, invece che 409 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.