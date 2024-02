Apple iPad Air 2022 tuo a 150 EURO IN MENO: offerta ESCLUSIVA Amazon

È il tablet che tutti desiderano, dotato di specifiche tecniche all'avanguardia, ed oggi puoi averlo ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dell'Apple 2022 iPad Air, oggi a disposizione su Amazon a soli 639 euro con uno sconto straordinario del 19%.

Quesot vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, hai l'opportunità di effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'occasione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple 2022 iPad Air: specifiche tecniche e funzionalità

L'Apple 2022 iPad Air è uno dei migliori tablet in circolazione, ideale sia per i progetti professionali che per l'intrattenimento quotidiano.

È dotato dell'innovativo Chip Apple M1 con Neural Engine che rende qualsiasi tipologia di attività veloce e super fluida. La capacità della memoria da 256 GB, in più, permette di archiviare tutti file e contenuti multimediali di qualsiasi dimensione, così da avere tutto ciò ti serve sempre a portata di click.

Il dispositivo si caratterizza per un display Liquid Retina da 10,9"1 con True Tone, per garantire una visualizzazione realistica ed immersiva. Inoltre l'ampia gamma cromatica P3 e il rivestimento antiriflesso lo rendono adatto all'utilizzo in qualsiasi condizione ambientale.

Un altro punto di forza del tablet di ultima generazione è il suo sistema di fotocamere: la Fotocamera esterna con un grandangolo da 12MP offre scatti vividi e super realistici, mentre la Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica permette di effettuare videochiamate e conference-call in maniera impeccabile. Allo stesso modo, gli altoparlanti stereo in orizzontale garantiscono un audio ineccepibile in qualsiasi attività.

Cogli al volo la mega offerta di oggi su Amazon! Ancora per poco puoi acquistare l'Apple 2022 iPad Air a soli 639 euro con uno sconto straordinario del 19%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare 150 euro sul prezzo di listino!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.