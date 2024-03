Apple iPad Air 2022 a 200 EURO IN MENO: l'affare è IMPERDIBILE

Il tablet più richiesto sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dell'Apple iPad Air 2022, al momento disponibile a soli 589 euro grazie ad un mega sconto del 25%.

Questo vuo dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un'offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dell'Apple iPad Air 2022

L'Apple iPad Air 2022 vanta specifiche tecniche elevatissime che lo rendono un vero e proprio top di gamma nella sua categoria.

Lo splendido display Liquid Retina da 10,9 pollici rende ogni immagine incredibilmente scenografica, mentre il Touch ID integrato nel tasto superiore consente di fare login in modo facile, veloce e sicurissimo.

È dotato del chip Apple M1 che offre livelli di performance mai visti e una durata elevata della batteria, tanto che potrai utilizzare il tablet tutto il giorno senza mai preoccuparti di rimanere a corto di energia.

Potrai sbizzarrirti a fare scatti da professionista in qualsiasi ocndizione di luce grazie alla Fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo. Allo stesso modo, la Fotocamera anteriore da 12 MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica ti permettera di effettuare selfie e videochiamate più nitide e realistiche che mai.

La connettività non è da meno: grazie alla rete 5G e alla connessione wireless velocissima del Wi-Fi 6 potrai rimanere sempre connesso con il mondo in qualsiasi momento. In più, la capacità delle memoria da 256 GB ti permetterà di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

L'Apple iPad Air 2022 al momento è disponibile su Amazon a soli 589 euro grazie ad un mega sconto del 25%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.