Apple iPad 2022: oggi risparmi PIU' DI 180 EURO sul tablet TOP DI GAMMA

Se sei alla ricerca di un tablet funzionale sia a lavoro che nell'intrattenimento quotidiano, abbiamo quello che fa per te! Parliamo dell'Apple iPad 2022 da 10,9", oggi disponibile a soli 405 euro con uno sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

Apple iPad 2022: specifiche tecniche e funzionalità

L'Apple iPad 2022 è il tablet perfetto sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello.

Grazie al Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, offre prestazioni fluide e super veloci in qualsiasi attività. In più è dotato di un incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone che permette di immergerti nelle immagini e in qualsiasi contenuto multimediale.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo per scattare foto impeccabili in qualsiasi condizioni di luce, e di una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica per selfie e videochiamate più realistiche che mai.

Con questo iPad potrai fare tutto in modo semplice e super efficiente grazie al grande display multi-touch. Puoi usare anche app come Microsoft 365 e Adobe Photoshop per realizzare progetti grafici impegnativi. In più, con il WiFi 6 la connettività è garantita in qualsiasi momento.

Per finire, il dispositivo è incredibilmente sottile, leggero e resistente così da essere trasportato facilmente in borsa o nello zaino anche durante lunghi viaggi.

Oggi l'Apple iPad 2022 da 10,9" è disponibile a soli 405 euro con uno sconto del 31%. Non aspettare oltre per risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.