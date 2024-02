Apple iPad 2022: con l'offerta BOMBA Amazon lo paghi 180 EURO IN MENO

Apple ha appena lanciato una mega offerta su uno dei suoi migliori tablet, perfetto sia per il lavoro che per l'intrattenimento quotidiano! Su Amazon oggi puoi acquistare l'Apple iPad 2022 da 10,9" a soli 409 euro con uno sconto bomba del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L'offerta di oggi è davvero irripetibile, coglila al volo!

Apple iPad 2022 da 10,9": specifiche tecniche e funzionalità

L'Apple iPad 2022 da 10,9" è un vero e proprio concentrato di potenza e tecnologia, adatto alle esigenze di ogni tipologia di utente.

È dotato di un innovativo chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che rende qualsiasi attività veloce e super fluida. In più ha un incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone: ciò vuol dire che potrai immergerti in immagini e video che sembreranno più realistici che mai!

Il sistema di fotocamere all'avanguardia offre risultati eccezionali: la Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di scattare foto o filmare video dai particolari nitidi e brillanti, mentre la Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica garantisce videochiamate e conference-call sempre realistiche in qualsiasi condizione ambientale.

L'autonomia è un altro punto di forza del tablet: potrai utilizzarlo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione di rimanere a corto di energia. D'altro canto, il Wi-Fi 6 ultraveloce permette di rimanere sempre in contatto col mondo senza avere mai interruzioni di linea. Il dispositivo è dotato anche di Touch ID per un'autenticazione sicura e per evitare rischi con i pagamenti Apple Pay.

