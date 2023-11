Apple iPad 2022 adesso IN PROMO su Amazon, corri a prenderlo!

Una promo ti sta aspettando: oggi su Amazon Apple iPad 2022 è scontato, nel colore Grigio Siderale, grazie all'offerta risparmi ben 130 euro rispetto al costo che troveresti in negozio o su altre piattaforme.

Ma soprattutto su Amazon, grazie al servizio Cofidis, hai la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero! In questo modo da subito usi il tuo nuovissimo iPad ma affronti la spesa con tutta calma e senza risentirne minimamente.

L'attuale costo di mercato per questo prodotto 789 euro ma tu adesso lo paghi solamente 659 euro.

Apple iPad 2022: un dispositivo super ora tuo ad un prezzo super scontato e anche rateizzabile!

Avere un Apple tra le proprie mani è un'esperienza assolutamente unica. Per te che stai cercando il tablet dei sogni, eccolo in tutto il suo splendore. Sebbene ci siano poche presentazioni da fare noi ci teniamo a fornirti i dettagli di una vera e propria meraviglia. Mettiti comodo e goditela!

Display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone , ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso.

Chip Apple M1 con Neural Engine.

Grandangolo da 12MP.

Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica.

Fino a 256GB di archiviazione .

Altoparlanti stereo in orizzontale.

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Un giorno intero di batteria .

Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G.

