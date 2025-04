Apple iPad (10ª generazione) con display Liquid Retina 10,9" ora è un'occasione

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio per avere un iPad dalle straordinarie prestazioni spendendo pochissimo. Dunque non aspettare che sia tardi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Apple iPad di 10ª generazione a soli 313,99 euro, invece che 349 euro.

Si tratta di un prezzo che si avvicina moltissimo al più basso di sempre e quindi devi essere rapido. Con lo sconto del 10% risparmi ben 36 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 62,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple iPad di 10ª generazione a prezzo shock

Non ci sono dubbi a questa cifra Apple iPad di 10ª generazione è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie al suo straordinario display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone puoi goderti i tuoi contenuti in modo coinvolgente. Possiede il touch ID per l'autenticazione più sicura sul tasto superiore garantendo quindi una cornice più sottile.

Il potente chip A14 Bionic con CPU a 6 Core e GPU a 4 core regala prestazioni eccellenti per fare qualsiasi cosa. Anche il multitasking non sarà un problema. Possiede poi una fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo per scatti perfetti. Come memoria interna ci sono 64 GB e per navigare su Internet c'è la tecnologia WiFi 6 velocissima.

Insomma una vera potenza e per il prezzo che costa non è da farselo scappare. Quindi prima che sia tardi e la promozione sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Apple iPad di 10ª generazione a soli 313,99 euro, invece che 349 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.