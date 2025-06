Apple introduce nuove funzionalità di sicurezza per bambini su iOS 26

Apple è pronta ad introdurre una serie di novità volte a rafforzare la sicurezza per i bambini e la protezione dei minori nel suo ecosistema. Queste nuove funzionalità saranno disponibili con gli aggiornamenti software di prossima uscita, che includeranno iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26.

Nuovi controlli parentali

Tra le innovazioni principali spicca l’introduzione di nuovi controlli parentali, che consentiranno ai genitori di approvare o rifiutare le comunicazioni dei propri figli con nuovi contatti direttamente dall’app Messaggi. Questo sistema di autorizzazione parentale sarà potenziato dalla nuova API PermissionKit, progettata per aiutare gli sviluppatori a integrare meccanismi di protezione simili nelle loro applicazioni. Ciò estenderà le protezioni a interazioni come seguire profili o stringere amicizie virtuali, garantendo una supervisione più ampia e personalizzabile.

Protezioni basate sull'età

Un altro importante miglioramento riguarda le protezioni basate sull’età, che verranno estese anche agli adolescenti tra i 13 e i 17 anni, superando il limite precedente riservato agli under 13. Inoltre, il sistema di sicurezza delle comunicazioni sarà in grado di rilevare contenuti inappropriati durante le videochiamate FaceTime e di oscurare automaticamente immagini di nudo condivise negli album fotografici.

Condividere senza rivelare dati sensibili

L’App Store riceverà una categorizzazione più dettagliata dei contenuti, introducendo nuove classificazioni per fasce d’età: 13+, 16+ e 18+. Questa novità sarà accompagnata dalla Declared Age Range API, che permetterà ai genitori di condividere con le app la fascia d’età dei figli senza rivelare dati sensibili come la data di nascita precisa. Questo approccio mira a bilanciare la personalizzazione dell’esperienza digitale con il rispetto della privacy degli utenti.

Crescente attenzione alla protezione online

Queste iniziative si inseriscono in un contesto di crescente attenzione alla protezione online dei minori, in un momento in cui diverse aziende tecnologiche e del settore dei contenuti per adulti stanno sostenendo legislazioni per la verifica dell’età. Sebbene Apple abbia espresso riserve su alcune di queste proposte, citando preoccupazioni legate alla privacy, le nuove funzionalità dimostrano un impegno concreto nel fornire strumenti avanzati per la sicurezza digitale.