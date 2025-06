Apple introduce l’AI per migliorare la scoperta di app su App Store

Apple sta introducendo delle funzionalità basate sull'AI per migliorare la scoperta delle app e la categorizzazione delle applicazioni. Questa innovativa tecnologia, svelata durante il WWDC 25, è attualmente disponibile in versione beta per gli sviluppatori che utilizzano iOS 26. Grazie a un sistema avanzato di analisi, l'intelligenza artificiale è in grado di esaminare metadati, screenshot e descrizioni delle app per generare automaticamente tag che ottimizzano la visibilità nel marketplace digitale.

La tecnologia implementata da Apple

La tecnologia implementata da Apple sfrutta algoritmi sofisticati per estrarre informazioni rilevanti dai contenuti forniti dagli sviluppatori. Un elemento particolarmente all'avanguardia è la capacità del sistema di analizzare i testi presenti negli screenshot delle applicazioni. Questo processo avviene in modo completamente automatico, eliminando la necessità di inserire manualmente parole chiave, come confermato dalla stessa azienda di Cupertino. Questo approccio non solo riduce il carico di lavoro per gli sviluppatori, ma garantisce anche una maggiore precisione nella generazione dei tag.

L'analisi di Appfigures

Secondo un'analisi condotta da Appfigures, una società specializzata in intelligence per applicazioni mobili, Apple sta già utilizzando queste tecnologie per influenzare il posizionamento delle app nei risultati di ricerca del suo store. La combinazione di automazione e revisione umana è un aspetto chiave di questa nuova funzionalità. Nonostante l'intelligenza artificiale generi automaticamente i tag, Apple ha assicurato che tutti i tag verranno sottoposti a una revisione manuale prima di essere pubblicati, garantendo così la qualità e la pertinenza delle informazioni.

Il ruolo degli sviluppatori

In futuro, gli sviluppatori avranno un ruolo ancora più attivo nella gestione della visibilità delle loro applicazioni. Sarà infatti possibile modificare e gestire i tag associati alle proprie app, offrendo maggiore controllo e flessibilità. Questa nuova funzionalità rappresenta un'opportunità significativa per gli sviluppatori, che potranno ottimizzare la presenza delle loro creazioni nello store e migliorare la loro capacità di attrarre utenti. La gestione diretta dei tag, combinata con le capacità avanzate dell'intelligenza artificiale, promette di rivoluzionare il modo in cui le app vengono scoperte e promosse.