Apple introduce la funzione Adaptive Power in iOS 26 per ottimizzare la batteria

Con l’aggiornamento a iOS 26, previsto per l’autunno, Apple introdurrà la funzione Adaptive Power. Questa tecnologia promette di migliorare significativamente l’autonomia e l’efficienza energetica degli iPhone, integrando un sistema di gestione basato sull'intelligenza artificiale.

Attualmente in beta

Attualmente disponibile in versione beta per sviluppatori, Adaptive Power è la risposta di Cupertino alle crescenti richieste degli utenti per dispositivi più duraturi. Attraverso regolazioni automatiche come la riduzione della luminosità dello schermo e il rallentamento selettivo di alcune operazioni, il sistema mira a ottimizzare il consumo della batteria degli iPhone. Questo approccio ricorda la funzione Adaptive Battery presente nei dispositivi Android, ma viene reinterpretato secondo la filosofia unica di Apple.

Come attivare la funzionalità

La funzionalità sarà accessibile tramite il percorso "Impostazioni > Batteria > Modalità Energia" e avrà la capacità di attivare automaticamente la modalità Risparmio Energetico quando necessario. Oltre a ciò, analizzerà le abitudini d’uso degli utenti, identificando le applicazioni più energivore e limitandone l’impatto sulla batteria. Questo sistema, basato su algoritmi di apprendimento, rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra hardware e software.

Ulteriori novità per iOS 26

Oltre a Adaptive Power, l’aggiornamento a iOS 26 porterà altre novità significative. Tra queste, spicca l’interfaccia "Liquid Glass", che offrirà un design più fluido e accattivante, e un sistema avanzato di traduzione in tempo reale. Quest’ultima funzione, basata anch'esso sull'intelligenza artificiale, consentirà di abbattere le barriere linguistiche nelle conversazioni testuali e vocali, rendendo più semplice la comunicazione globale. Per tutti i dettagli date un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Disponibilità e rollout

La versione beta di Adpative Power - e di iOS 26 - sarà disponibile per un numero maggiore di utenti già dal prossimo mese, mentre il rilascio ufficiale è previsto per l’autunno. Con questa nuova implementazione, Apple rafforza ulteriormente la sua strategia di differenziazione rispetto alla concorrenza e puntando su un’esperienza utente sempre più raffinata e personalizzata, cercando di rispondere alle richieste e alle esigenze della sua stessa community.