Apple Intelligence: l'AI di Cupertino arriverà in ritardo in Europa

La ragione principale per cui Apple Intelligence non sarà rilasciata in Europa riguarda l'integrazione di ChatGPT. Negli Stati Uniti non è necessario creare un account, in Europa sì.

