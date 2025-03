Apple include riepiloghi AI delle recensioni delle app con iOS 18.4

Come parte dell'aggiornamento software iOS 18.4, attualmente in versione beta pubblica, Apple sta introducendo riepiloghi AI delle recensioni dell'App Store. La nuova funzionalità sfrutterà Apple Intelligence per offrire un riepilogo generale basato sulle recensioni lasciate da altri sull'App Store. Come spiega il sito web di Apple, i riepiloghi delle recensioni evidenzieranno informazioni chiave in un breve paragrafo. I riepiloghi saranno inoltre aggiornati settimanalmente per le app e i giochi che hanno abbastanza recensioni per generare un riepilogo. Tuttavia, l’azienda di Cupertino ad oggi non ha specificato quale sia tale soglia.

Gli utenti dell'App Store possono toccare e tenere premuta la recensione per segnalare eventuali problemi con la funzionalità. Gli sviluppatori di app possono invece avvisare Apple dei problemi tramite App Store Connect. I riepiloghi AI saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti in inglese e in seguito saranno distribuiti a tutte le app con un numero sufficiente di recensioni in altri mercati e lingue nel corso dell'anno. Saranno disponibili anche in iPadOS 18.4.

La funzionalità, individuata per la prima volta da Macworld nella recente versione beta, potrebbe incoraggiare gli sviluppatori senza scrupoli a inondare le loro sezioni di valutazione e recensione con recensioni false lasciate da bot o altri commentatori pagati che elogiano l'app o il gioco o fanno commenti positivi sulle sue funzionalità o sul prezzo. Questo genere di cose è purtroppo già una pratica comune e l'aggiunta di riepiloghi AI potrebbe peggiorare il problema. Inoltre, i consumatori potrebbero iniziare a fare troppo affidamento sul riepilogo della recensione stessa invece di leggere più attentamente tutte le recensioni, sia positive che negative. La funzionalità testa anche la capacità dell’AI di Apple di estrarre e analizzare eventuali commenti negativi nelle recensioni dell'App Store e di evidenziarli.

Apple non è l'unico colosso della tecnologia a rivolgersi all’AI per analizzare le recensioni. Amazon ha introdotto i riepiloghi AI per le recensioni dei prodotti sulla sua piattaforma nel 2023. Anche Gemini AI di Google può essere utilizzato per i riepiloghi delle recensioni dei prodotti, come spiega un tutorial per sviluppatori. L'anno scorso, l’azienda ha anche aggiunto riepiloghi delle recensioni basati sull'intelligenza artificiale in Google Maps. Mentre i riepiloghi AI sono ora disponibili per i beta tester con l'ultima versione (iOS 18.4, beta 2 e iPadOS 18.4, beta 2), la funzionalità raggiungerà il pubblico generale ad aprile, quando il nuovo software verrà distribuito a tutti.