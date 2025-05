Apple: in arrivo un hub unificato per i videogiochi su tutti i suoi dispositivi

Il mondo del gaming targato Apple è pronto a prendere il via con una nuova applicazione dedicata ai videogiochi, che sarà presentata durante la WWDC il 9 giugno 2025. Secondo fonti interne, Cupertino mira a replicare il successo ottenuto con iTunes nel settore musicale, rivoluzionando l'esperienza di gioco su tutti i dispositivi della mela morsicata.

Questa nuova piattaforma, destinata a sostituire il vecchio Game Center, si configura come un hub centralizzato per l'intero ecosistema videoludico di Apple. Sarà preinstallata su iPhone, iPad, Mac e Apple TV con il rilascio dei nuovi sistemi operativi, tra cui iOS 19, macOS 16 e tvOS 19. L'app offrirà funzionalità avanzate per organizzare la libreria di giochi, monitorare i progressi, consultare classifiche e accedere a contenuti editoriali di qualità.

Strategie e alleanze

Le ambizioni di Apple non si limitano a un semplice restyling dell'interfaccia. Secondo Bloomberg, l'azienda sta lavorando per siglare partnership strategiche con publisher di spicco come Capcom, Sega, Bandai Namco e Konami. Gli sviluppatori che aderiranno al servizio Apple Arcade dovranno rispettare clausole di esclusività per il mobile, mantenendo però la libertà di pubblicare i loro titoli su console e PC.

Il servizio in abbonamento Apple Arcade, già apprezzato per l'offerta di oltre 200 giochi premium senza pubblicità o acquisti in-app, continuerà a essere disponibile al costo di 6,99 euro al mese. Gli utenti potranno includerlo nel pacchetto Apple One, insieme ad altri servizi come iCloud+, Apple Music e Apple TV+.

Mac al centro della scena

Un aspetto cruciale della strategia di Apple riguarda il potenziamento del gaming su Mac. Grazie ai processori Apple Silicon, che hanno già dimostrato straordinarie capacità grafiche, l'azienda punta a incentivare gli sviluppatori a creare o adattare più titoli AAA per macOS 16. Questa mossa potrebbe finalmente colmare un divario storico rispetto ad altre piattaforme, posizionando i Mac come una scelta competitiva per i giocatori più esigenti.

Il progetto evidenzia l'intenzione di Apple di affermarsi come leader nel mercato videoludico globale, un settore in continua crescita. Combinando hardware di alto livello, software ottimizzato e collaborazioni strategiche con aziende come Capcom e Sega, Cupertino mira a rendere i propri dispositivi sempre più attraenti per una vasta gamma di giocatori, dai casual gamer ai professionisti. Con il lancio previsto per il 2025, sarà interessante osservare come questa nuova visione del gaming influenzerà l'industria e quali saranno le reazioni degli appassionati.