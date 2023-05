Apple iMac 21,5" ricondizionato ma come nuovo, ti aspetta su Amazon con 100€ di sconto

L'Apple iMac è un modello di computer desktop prodotto da Apple. Questa versione specifica, ovverosia quella dell'offerta che vi segnaliamo oggi su Amazon, dove è disponibile a 599€ ricondizionato e con le spedizioni gratuite, è il modello precedente e ha alcune specifiche chiave che vale la pena menzionare. Uno dei suoi punti salienti in tal senso è il suo display Retina 4K da 21,5 pollici che offre una risoluzione di 4096 x 2304 pixel e garantisce una nitidezza e una qualità dell'immagine notevoli.

Apple iMac 21,5" ricondizionato, che prezzo

Il processore di questo iMac è un Intel Core i5 quad-core a 3,0 GHz. Questo processore offre una potenza di elaborazione solida, che consente di gestire facilmente una vasta gamma di attività, tra cui la navigazione sul web, la creazione di contenuti multimediali e l'esecuzione di applicazioni più esigenti.

La memoria di archiviazione di questa configurazione specifica è un hard disk da 1 TB (terabyte). Un hard disk di questa dimensione offre uno spazio di archiviazione generoso per conservare file, documenti, foto, video e applicazioni. Tuttavia, è importante notare che un hard disk tradizionale potrebbe non essere così veloce come una soluzione di archiviazione a stato solido (SSD).

In termini di design, l'iMac ha un aspetto elegante e sottile, con tutti i componenti integrati nello schermo. Questo design senza ingombri consente di risparmiare spazio sulla scrivania e di ottenere un aspetto pulito e ordinato. L'iMac dispone anche di diverse porte, tra cui porte USB, porte Thunderbolt e lettore di schede SD, che consentono di collegare facilmente dispositivi e accessori esterni. Insomma, un computer desktop che ha ancora un suo perché e che oggi è disponibile a 599€ ricondizionato e con le spedizioni gratuite su Amazon.

