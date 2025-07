Apple esplora gli schermi arrotolabili: brevetto aggiornato dal 2017

Un recente aggiornamento di un brevetto di Apple rivela l'esistenza di un'idea legata alla realizzazione di uno schermo estensibile, capace di srotolarsi come una pergamena digitale, promettendo un design senza pieghe e una visibilità innovativa anche quando parzialmente chiuso. Questa invenzione, aggiornata per la sesta volta dal 2017, rappresenta un’alternativa radicale ai dispositivi pieghevoli con cerniera, come i Samsung Galaxy Z Fold o i Google Pixel Fold.

Un sistema sofisticato

Il sistema brevettato si distingue per un sofisticato meccanismo di rulli e supporti che mantengono lo schermo arrotolabile in tensione costante. Ciò consente di utilizzare il display in diverse configurazioni, da completamente esteso a parzialmente avvolto, garantendo un’esperienza utente versatile. Un altro elemento distintivo è l'inclusione di finestre trasparenti nell'alloggiamento rigido, che permettono di visualizzare porzioni dello schermo anche quando ritratto. Questo approccio crea un effetto di display always-on dal design minimalista.

Una tecnologia non solo per i tablet

La flessibilità di questa tecnologia rollable non si limita ai tablet. Il brevetto evidenzia come il sistema possa essere implementato anche in smartphone, smartwatch, occhiali intelligenti e altri dispositivi indossabili. Questa versatilità potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi, ampliando notevolmente le possibilità di applicazione.

Uno lavoro che va avanti da 8 anni?

L’impegno di Apple nello sviluppo di questa tecnologia negli ultimi otto anni suggerisce che l’azienda stia lavorando su materiali più resistenti, design compatti e meccanismi fluidi. Questo si allinea con le voci di corridoio che prevedono il lancio di un iPhone pieghevole entro il 2026. Nonostante sia ancora in fase di brevetto, la costanza con cui Apple aggiorna questa tecnologia lascia intuire un interesse strategico per portare una vera innovazione sul mercato.

Se concretizzata, questa soluzione potrebbe rappresentare una svolta per l’industria dei dispositivi mobili, superando i limiti attuali dei display pieghevoli e aprendo nuove possibilità per il design e la funzionalità.