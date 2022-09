Apple: ecco iPhone 14, Apple Watch 8 e AirPods Pro 2

Ieri - il giorno 7 settembre 2022 - si è tenuto l’evento “Fare Out” di Apple in occasione del quale l’azienda ha tolto i veli ai nuovi e tanto attesi iPhone 14, ma anche ai nuovi modelli di Apple Watch 8 e alla seconda generazione di AirPods Pro. Gran parte delle feature dei nuovi device erano già state anticipate dai tantissimi rumors circolati in Rete nei mesi scorsi, ma il livello d’attenzione da parte degli spettatori e lo stupore è stato comunque altissimo, come sempre.

Apple: le principali novità di iPhone 14, Apple Watch 8 e AirPods Pro 2

Per quanto riguarda il versante smartphone gli iPhone 14 sono disponibili in quattro modelli. C’è il modello Standard, con schermo da 6,1 pollici, e il modello Plus, con schermo da 6,7 pollici. Entrambi dispongono del Ceramic Shield per proteggere il pannello. Montano il chip A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Sul retro hanno due sensori da 12 MP ciascuno e integrano il sistema Crash Detection e il nuovo servizio Emergency SOS via Satellite.

Ci sono poi iPhone 14 in versione Pro, con schermo da 6,1 pollici, e Pro Max, con schermo da 6,7 pollici, ovvero gli smartphone top di gamma di Apple. I dispositivi vedono la scomparsa del notch in favore di una nuova area sovrastante lo schermo e gestibile a livello software che viene denominata Dynamic Island. Il chip in dote è l’A16 Bionic a 4 nanometri con 16 miliardi di transistor. C’è poi una CPU 6-core ottimizzata dal punto di vista dei consumi, una GPU 5-core, un Neural Engine 16-core evoluto e il Display Engine. Per quel che concerne le fotocamere, c’è un sensore principale da 12 MP con ottica grandangolare e un’altra fotocamera da 12 megapixel con teleobiettivo e un array composto da nove flash LED.

Passando a Apple Watch, i dispositivi disponibili sono tre: il modello base, il SE e il Pro, la grande novità dell’anno. È stata posta particolare attenzione sui sensori per effettuare un ECG, per rilevare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e, grazie a una nuova componente integrata, per eseguire la misurazione della temperatura (febbre) e le sue variazioni, utile anche per tenere sotto controllo il ciclo mestruale. Alcune feature mancano nella variante più economica, mentre in quella “rugged”, destinata a chi pratica sport estremi, c’è addirittura k0aggiunta di un pulsante programmabile, maggiore autonomia e delle modalità ad hoc per usare il display in condizioni più estreme.

Infine, la nuova versione di AirPods Pro porta in dote il chip H2 e una ancora migliore qualità audio garantita da un driver progettato appositamente, con pieno supporto a Spatial Audio, cancellazione attiva del rumore migliorata e Modalità Trasparenza Adattiva per isolare solo alcuni dei disturbi che provengono dall’ambiente circostante.