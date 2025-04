Apple e Meta multate di 700 milioni dall'UE per violazioni antitrust

Multe e sanzioni salatissime, numerosi sviluppatori danneggiati e due giganti tecnologici sotto accusa: l'ultima azione della Unione Europea segna un momento cruciale nella battaglia per un mercato digitale più equo e competitivo.

La UE ha recentemente imposto sanzioni record a Apple e Meta per un totale di 700 milioni (500 milioni di multa ad Apple e 200 milioni a Meta), accusandole di pratiche anticoncorrenziali. L'indagine ha rivelato che Apple avrebbe favorito i propri servizi penalizzando gli sviluppatori con regole restrittive, mentre Meta avrebbe abusato dei dati degli utenti per rafforzare il suo dominio nel settore pubblicitario. Le accuse mirano a combattere l'abuso di posizione dominante, un problema crescente nell'era digitale.

Entrambe le aziende hanno contestato vigorosamente le accuse. Apple ha giustificato le sue politiche come necessarie per garantire sicurezza e qualità, mentre Meta ha respinto le affermazioni definendole infondate e ha annunciato l'intenzione di fare appello contro la decisione.

La posizione dell'Unione Europea

Margrethe Vestager, Commissaria europea per la Concorrenza, ha ribadito l'importanza di tali azioni per proteggere consumatori e piccole imprese, sottolineando che queste sanzioni rappresentano un chiaro messaggio della determinazione dell'UE a regolamentare i colossi tecnologici. In particolare, il Digital Markets Act (DMA) è stato evidenziato come uno strumento chiave per stabilire nuove regole nel mercato digitale.

Questa vicenda si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso la regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche. Gli esperti di settore sottolineano che queste misure potrebbero costituire un precedente significativo, spingendo altre aziende a rivedere le loro pratiche commerciali o, al contrario, a intraprendere lunghe battaglie legali. La decisione dell'UE potrebbe quindi avere ripercussioni non solo sul panorama europeo, ma anche su scala globale.

Le reazioni del pubblico e delle piccole imprese sono miste: mentre alcuni vedono queste sanzioni come un passo verso un mercato digitale più equo, altri temono che le controversie legali potrebbero ritardare i benefici attesi. Tuttavia, il messaggio dell'UE è chiaro: la regolamentazione è essenziale per garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e concorrenza leale.