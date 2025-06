Apple è al lavoro su una nuova funzione dedicata al monitoraggio della batteria e della ricarica

Apple ha annunciato una novità attesa con il lancio di iOS 26, la nuova funzionalità chiamata BatteryIntelligence permetterà agli utenti di visualizzare il tempo di ricarica rimanente direttamente sulla schermata di blocco. Questa innovazione, sviluppata grazie all’intelligenza artificiale, sarà ufficialmente presentata il 9 giugno durante la WWDC, ma verrà resa disponibile sugli iPhone a partire da settembre.

La tecnologia alla base dell'innovazione

Questa nuova funzione per iPhone rappresenta un importante passo avanti per Apple nell’ottimizzazione dell’esperienza utente. Inizialmente scoperta nel codice beta di iOS 18.2 ma mai implementata, BatteryIntelligence sfrutta algoritmi avanzati per calcolare con precisione il tempo necessario al completamento della ricarica.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il sistema sarà in grado di fornire stime accurate anche in presenza di variabili come i diversi tipi di caricabatterie utilizzati. Tuttavia, rimangono alcune incognite riguardo alla gestione delle differenze tra ricarica cablata, wireless e MagSafe, che influiscono significativamente sulla velocità di ricarica.

Compatibilità limitata

Come accade spesso con le novità più avanzate di Apple, non tutti i dispositivi potranno usufruire di questa funzionalità. BatteryIntelligence sarà compatibile solo con gli iPhone 16 e con i modelli Pro/Max della serie 15, dotati dell’hardware necessario per supportare questa tecnologia avanzata. Questa strategia non è nuova per Apple, che tende a spingere gli utenti verso l’aggiornamento dei propri dispositivi per accedere alle funzionalità più innovative.

Un miglioramento pratico e quotidiano

Pur sembrando una modifica minore, la possibilità di controllare istantaneamente il tempo di ricarica rimanente senza dover sbloccare il dispositivo rappresenta un notevole miglioramento nella quotidianità degli utenti. La nuova funzione risponde a un’esigenza pratica di chi ha bisogno di pianificare al meglio i propri tempi, soprattutto per chi è spesso in movimento.

Se implementata correttamente, BatteryIntelligence potrebbe diventare una delle caratteristiche più apprezzate del prossimo aggiornamento di iOS. Gli utenti dovranno attendere ancora qualche mese per poter testare questa attesa innovazione, che dimostra ancora una volta l’impegno di Apple nel migliorare costantemente l’esperienza utente dei suoi dispositivi.