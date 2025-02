Apple dice addio al Lightning: l'iPhone 16e segna la fine dell'era

Con il lancio dell’iPhone 16e, Apple ha ufficialmente abbandonato il connettore Lightning, segnando una svolta decisiva nella sua strategia di connettività. Con questo dispositivo, tutti i nuovi iPhone saranno dotati di porta USB-C, ponendo fine a un'era che ha visto il Lightning protagonista per più di un decennio. Questo cambiamento arriva in seguito a una serie di evoluzioni tecniche e legali che hanno portato l'azienda a seguire lo standard europeo che impone l'adozione del USB-C come porta di ricarica universale.

Con l’arrivo dell’iPhone 16e, Apple ha interrotto definitivamente la vendita dei modelli di iPhone con il connettore Lightning, eliminando dal proprio sito anche iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE (terza generazione), dispositivi che precedentemente supportavano la porta proprietaria.

Con questa mossa, l’azienda di Cupertino fa un passo definitivo verso la standardizzazione, e adesso, chi acquista un nuovo iPhone potrà usufruire esclusivamente della porta USB-C, la stessa che ormai da tempo è utilizzata in altri dispositivi Apple, come gli iPad e i Mac. Chi desidera ancora un iPhone con connettore Lightning potrà trovarlo solo nel mercato del ricondizionato.

Una transizione iniziata nel 2023

La transizione dal Lightning al USB-C era iniziata con la serie iPhone 15 nel 2023, una risposta alla normativa europea che imponeva l’utilizzo di una sola porta di ricarica universale entro il 2024. In appena due anni, Apple ha quindi completato la migrazione, mettendo fine a una lunga era di connettori proprietari, in favore di uno standard che promette una maggiore compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Anche se il Lightning è stato abbandonato per i nuovi iPhone e iPad, alcuni accessori Apple, come la Apple Pencil originale, continuano a utilizzarlo, segnando una piccola eccezione. Inoltre, l’iPhone 16e non è solo un passo avanti per la connettività, ma segna anche un altro importante cambiamento, ovvero la dismissione del tasto Home. Con la rimozione dell’iPhone SE (terza generazione) dalla vendita, Apple ha detto addio definitivamente a un’innovazione che aveva introdotto nel 2007 e che ha accompagnato la storia degli iPhone per oltre 15 anni.

Con queste modifiche, Apple rafforza il suo impegno verso una maggiore uniformità tecnologica, ma al tempo stesso continua a offrire iPhone all’avanguardia con nuove funzionalità, pur riscontrando alcune mancanze rispetto ai modelli più avanzati della stessa linea.