Apple Arcade ti permette di giocare ad oltre 200 giochi: provalo GRATIS

Apple Arcade è la piattaforma di gaming legata ai dispositivi della mela morsicata che ti permette di accedere ad un catalogo formato da oltre 200 giochi di ogni genere. Disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, è il modo migliore per passare un po' di tempo all'insegno della spensieratezza, da soli o in compagnia. Se non sei iscritto, puoi provarlo gratis per 30 giorni e poi decidere se proseguire.

Apple Arcade: come funziona e quali giochi puoi provare

Apple Arcade include, come detto, oltre 200 giochi selezionati senza pubblicità o acquisti in-app, dandoti quindi un'esperienza ludica completa e senza compromessi.

Il catalogo copre una vasta gamma di generi: dai rompicapo alle avventure epiche, dai giochi di strategia ai simulatori realistici, c'è qualcosa per tutti. Inoltre, nuovi titoli vengono aggiunti in maniera costante alla libreria, dandoti sempre qualcosa di inedito da provare.

Tra i titoli esclusivi di Apple Arcade ci sono creazioni originali come Sneaky Sasquatch, che trasporta i giocatori in un'avventura esilarante in cui devono mascherare un Sasquatch gigante tra gli umani. Inoltre, la possibilità di giocare su diversi dispositivi Apple offre una flessibilità senza precedenti.

Il servizio offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni, poi potrai decidere se abbonarti a 6,99 euro al mese. Se acquisti un dispositivo Apple il periodo di prova gratuita si estende a 3 mesi, dandoti dunque ancora più tempo per spulciare bene il catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.